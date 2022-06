Stadio Totò Russo tra presente e futuro

Un gioiellino di manto verde, un “piccolo stadio” , così come lo definisce il sindaco Pendolino, capace di ospitare diverse manifestazioni sportive rivolte, in particolare, ai più giovani: è lo stadio “Totò Russo” di Aragona. Per l’estate 2022 , tra le diverse iniziative, in programma anche il Milan Junior Camp organizzato con l’AC Milan in collaborazione con Switch e con l’ASD Aragona Calcio che permetterà a tanti appassionati del pallone di confrontarsi e divertirsi. “E’ un campo aperto a tutti- dice il sindaco, Giuseppe Pendolino-. Abbiamo effettuato dei lavori di ristrutturazione con la stesura di un manto erboso in sintetico di ultima generazione, il restyling della tribuna centrale e l’ammodernamento degli spogliatoi. L’impianto di gioco è stato adeguato a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza. Avere uno stadio importante significa mettere in condizioni le società calcistiche cittadine di svolgere un ottimo lavoro, fornendo un servizio adeguato alla Città, ai tifosi e ai calciatori. E’ un impianto gestito dal comune e ci sono in programma altri interventi affinché possa essere utilizzato per altre attività. Attualmente, lo stadio ha una capienza di 500 posti ma vogliamo realizzare un’altra tribuna per ampliare ed arrivare a 800 posti”.