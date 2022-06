Il 9 giugno è la giornata degli archivi di Stato: protagonisti gli studenti

Come ogni anno dal 2008, il 9 giugno si celebra la giornata internazionale degli archivi, un’iniziativa promossa dall’ICA (International Council on Archives) per porre l’attenzione dell’opinione pubblica, dei cittadini e delle istituzioni di tutto il mondo sugli archivi e il lavoro degli archivisti e per ricordare l’istituzione dell’ICA il 9 giugno del 1948. “La scuola racconta l’archivio, l’archivio racconta la scuola”. Questo il tema della giornata di quest’anno che viene celebrata anche ad Agrigento. “Questa giornata, così significativa per il mondo degli archivi la dedichiamo agli studenti- dicono dall’Archivio di Stato di Agrigento-. Sono stati con noi dall’inizio dell’anno scolastico e , tra le varie attività della sezione didattica, hanno partecipato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, dedicati quest’anno alle fonti archivistiche sulla storia della scuola.I nuovi percorsi sono stati inaugurati nel mese di dicembre 2021 dagli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, con i quali abbiamo condiviso anche la programmazione delle attività del Festival Archivissima 2022. La scuola ormai volge al termine…ma loro ritornano in archivio. E questa volta saranno proprio loro a parlare dell’Archivio di Stato di Agrigento e della loro esperienza. Vi aspettiamo il 9 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:30 nei locali dell’Archivio di Stato di Agrigento, Via Mazzini 185.”