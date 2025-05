Il Comune di Agrigento ha avviato un progetto di riqualificazione dello Stadio Comunale Esseneto con un investimento di oltre 770.000 euro, per rendere l’impianto più moderno, ma anche più efficiente dal punto di vista energetico e tecnologico, seguendo le tendenze della sostenibilità ambientale.

Il finanziamento sarà impiegato per la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione a LED, per l’introduzione di controlli domotici avanzati e per interventi specifici legati al risparmio energetico. Si tratta di scelte che non solo miglioreranno le prestazioni dell’impianto, ma avranno ricadute positive anche in termini di costi gestionali e impatto ambientale. L’utilizzo della tecnologia LED, ad esempio, garantisce una maggiore luminosità con consumi energetici significativamente ridotti rispetto ai vecchi sistemi, mentre la domotica permetterà una gestione automatizzata e intelligente degli impianti, ottimizzando l’utilizzo delle risorse.

La procedura per l’avvio dei lavori è stata attivata attraverso una procedura negoziata senza bando. Una scelta che consente una maggiore snellezza nei tempi di affidamento e realizzazione. “Lo sport ad Agrigento continua a crescere. E noi continuiamo a investire, con concretezza, sul nostro futuro”, scrive in un post su facebook l’assessore allo sport Gerlando Piparo

