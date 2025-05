Cinque persone sono state arrestate, due in carcere e tre ai domiciliari, dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento, per un presunto giro di “mazzette” per pilotare gli appalti pubblici. In carcere sono finiti i favaresi Diego Caramazza di 44 anni e Luigi Sutera Sardo di 58 anni, ex consigliere provinciale eletto nel giugno del 2008 e dal 1993 al 2007 anche consigliere comunale di Favara dove è stato anche assessore. Arresti domiciliari, invece, per Sebastiano Alesci, 67 anni, ex dirigente dell’Utc di Ravanusa, abitante a Licata; Carmela Moscato, 65 anni, e Federica Caramazza, 36 anni, rispettivamente mamma e figlia.

I reati contestati sono corruzione, ricettazione, turbativa d’asta. Tra gli appalti che sarebbero stati “pilotati” figurano i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 19 Salaparuta-Santa Margherita Belice, la riqualificazione e ristrutturazione dello stadio “Dino Liotta” di Licata e il primo stralcio della ristrutturazione e automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento, dal valore di oltre 37 milioni di euro. Perquisizioni sarebbero state eseguite anche nel Catanese, nel Trapanese e nel Leccese e poi a Ravanusa e Canicattì.

Complessivamente sono tredici gli indagati che hanno subìto perquisizioni. Tra questi anche esponenti politici. E poi ancora un avvocato, ingegneri, ex dirigenti di alcuni comuni agrigentini. Tra gli indagati risulta un personaggio la cui identità è stata celata con un omissis. Sotto sequestro sarebbe finita anche la somma di quasi 300mila euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp