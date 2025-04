Approvato il finanziamento per l’illuminazione dello Stadio Esseneto: il passo decisivo verso la riqualificazione

Il Consiglio Comunale ha approvato pochi minuti fa la determina che ufficializza il finanziamento regionale per l’illuminazione dello stadio Esseneto. Un atto che segna un passo importante nel processo di riqualificazione dell’impianto, per lungo tempo al centro di discussioni e attese. Questo è il primo passo concreto verso la realizzazione dell’impianto di illuminazione, che darà nuova vita allo stadio e lo renderà fruibile anche nelle ore serali.

La determina approvata oggi rappresenta l’ultimo passaggio burocratico prima della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori. Un passo che, sebbene atteso da anni, è finalmente stato compiuto, dopo un lungo periodo in cui il progetto è rimasto bloccato tra cavilli amministrativi e difficoltà di natura burocratica.

Nonostante il progetto di riqualificazione dello stadio Esseneto arrivi in un periodo di difficoltà per il calcio agrigentino, con il ritiro della società dal campionato di Serie D, l’approvazione della determina è un segnale positivo per il futuro della città. Lo stadio, che da sempre rappresenta uno dei simboli sportivi di Agrigento, si prepara a tornare al centro dell’attenzione non solo per le sue caratteristiche storiche, ma anche per il suo potenziale come impianto modernizzato e adeguato alle esigenze attuali.

La luce, che presto illuminerà le gradinate e il campo di gioco, rappresenta un segnale di rinnovamento e speranza, in un periodo in cui il calcio locale fatica a trovare una propria identità. L’illuminazione, infatti, non è solo un intervento infrastrutturale, ma simbolizza una visione di futuro per Agrigento, che guarda alla valorizzazione delle proprie risorse sportive e culturali.

Il passo successivo sarà la pubblicazione del bando di gara e l’affidamento dei lavori. Sarà fondamentale che le tempistiche vengano rispettate, in modo da permettere il completamento delle opere e restituire alla città uno stadio adeguato alle sfide future.

La riqualificazione dell’Esseneto rappresenta un investimento non solo per il calcio, ma per l’intera comunità, con l’auspicio che l’impianto possa tornare a essere un punto di riferimento per eventi sportivi e culturali di rilievo.

Con l’approvazione della determina e l’avvio del progetto, si chiude un capitolo di attesa e incertezza, e se ne apre uno nuovo, che potrebbe portare Agrigento a riprendersi un pezzo importante della propria identità sportiva.

