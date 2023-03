Sprovvista di assicurazione, auto prima sequestrata poi confiscata

Sono incappati in un posto di controllo dei poliziotti del Commissariato di Licata, e all’atto degli accertamenti, l’auto sulla quale viaggiavano è risultata sprovvista di assicurazione, scaduta da tempo. E’ stata naturalmente elevata la multa, da oltre 800 euro, e la vettura è stata sequestrata. Quindi la macchina è stata affidata in custodia allo stesso proprietario che avrebbe dovuto chiamare il carro attrezzi per riportarla a casa.

Mezz’ora dopo, quella stessa auto, con le stesse persone a bordo, tre palermitani, è stata nuovamente fermata per le vie di Licata, dagli stessi agenti del locale Commissariato, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, che l’hanno questa volta confiscata. Non è escluso che gli occupanti a Licata fossero giunti per una pesca abusiva di ricci.