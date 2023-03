Incidente sulla strada provinciale, feriti tre giovani

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, ieri sera, lungo la strada provinciale 15 che collega i vicini territori di Grotte e Racalmuto, Si tratta di una coppia, lui 29 anni racalmutese e lei 22 anni ucraina, e di un trentenne anche lui racalmutese.

A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state una Seat Leon, sulla quale si trovava la coppia, e la Fiat Grande Punto guidata dal trentenne.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti negli ospedali “Barone Lombardo” di Canicattì e “Sant’Elia” di Caltanissetta. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.