Sprofonda tratto del parcheggio in piazza Vittorio Emanuale

E’ sprofondato un tratto di strada, creando una voragine, all’interno del parcheggio di piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento. Per fortuna, in quei momenti, non c’erano persone, e nemmeno auto parcheggiate.

Il cedimento del manto stradale, quasi sicuramente, è stato provocato da uno smottamento, dovuto alle forti piogge dello scorso fine settimana, anche se non viene esclusa l’ipotesi di una perdita idrica nel sottosuolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, e i vertici dell’Utc. L’area è stata transennata.