Crolla il muro esterno di una ex chiesa in stato di abbandono

Paura nel centro storico di Agrigento per il crollo di una porzione di un muro, accanto alla Chiesa “Santa Maria Monte dei Pegni”, chiusa da tanti anni, nell’omonima via, in uno stato di totale abbandono, e degrado.

A causa del tonfo alcune famiglie hanno abbandonato le loro case, proprie attigue all’ex luogo sacro, pensando ad una scossa di terremoto.

Poi hanno visto alzarsi un polverone dall’area della struttura, e a terra all’interno di un cortile, un grosso cumulo di macerie. Sul posto i vigili del fuoco, il personale della Protezione civile, e gli agenti della polizia locale.

Il cedimento a causa delle infiltrazioni dell’acqua piovana.