Sposi francesi pronunciano il “sì” al Palazzo Ducale di Palma

Dalla Francia all’agrigentino per sposarsi. Alauzy Christoph Christian Georges e Raynaud Alexandrine hanno pronunciato il loro “sì” al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro dove, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, i novelli sposi hanno anche potuto realizzare suggestive foto. Una cinquantina gli invitati provenienti dalla Francia che nei giorni precedenti le nozze hanno potuto visitare le meraviglie del territorio e girare i ristoranti per gustare le prelibatezze nostrane. Dopo la cerimonia al palazzo di Palma festa grande in un noto locale. Ad organizzare il tutto per celebrare il rito civile è stata la funzionaria del comune di Palma, Grazia Petrucci, Calogero Castronovo, docente di francese, ha fatto da interprete durante la cerimonia. L’idea iniziale dei due sposi francesi era però quella di celebrare le nozze all’ex collegio dei Filippini di Agrigento ma sembra che non sia stata la disponibilità: “ Sono stato un mese intero a chiamare il comune ma dopo vari rinvii mi è stato detto che non si poteva il sabato” racconta un amico della coppia che essendo agrigentino li ha aiutati nell’organizzazione. “Per vari motivi gli sposi non potevano scegliere un’altra data e dopo un confronto via messaggi con il sindaco, alla fine, non si è riusciti a trovare un accordo, il sabato non potevano celebrarlo – racconta -. Morale della favola: 50 persone che hanno alloggiato in città per cinque giorni hanno dovuto sposarsi a Palma per il giorno delle nozze. Forse è stato meglio così, il palazzo Ducale è straordinario e siamo stati accolti con gentilezza e professionalità. Siamo contenti e soddisfatti per l’accoglienza e la disponibilità del comune di Palma che per l’occasione ha adornato il chiostro del palazzo che ha fatto da cornice alle nozze”. Un ringraziamento particolare è andato all’assessore Giuseppe Bracco, preparato, giovane e raffinato, che ha celebrato le nozze in modo esemplare, facendo fare un ottima figura agli organizzatori.