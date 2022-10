“Settimana lingua italiana”, incontro della società Dante Alighieri

Incontro culturale “Arte e Cultura:diffusione della lingua italiana” mercoledì 19 ottobre prossimo, in occasione 22ª settimana lingua italiana organizzato dal Comitato di Agrigento della “Società Dante Alighieri”, presieduto da Enza Ierna. L’iniziativa, in programma dalle 16.30 in videoconferenza, teletrasmessa in diretta e disponibile in differita, sull’account facebook “ladanteagrigento”, è organizzata in collaborazione con il Comune di Agrigento, la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’Archivio di Stato, alcuni ordini professionali della Provincia di Agrigento, Empedocle Consorzio Università di Agrigento, il Museo Diocesano di Agrigento, l’Associazione Culturale “Il Cerchio” di Agrigento, la sezione di Agrigento dell’AIMC, l’Empire Club, l’Accademia Teatrale di Sicilia e la Casa Editrice Medinova.