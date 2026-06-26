SportVillage Bellavia, prenotazioni online e nuovi servizi per un’estate all’insegna del comfort

Da quest’anno prenotare un posto in piscina allo SportVillage Bellavia sarà semplice come acquistare un biglietto per uno spettacolo. Gli utenti potranno infatti prenotare e acquistare online un lettino numerato, trovandolo riservato in esclusiva per l’intera giornata.

Tra le novità della stagione figurano anche la possibilità di prenotare cabine personalizzate, disponibili per un massimo di tre persone, complete di spogliatoio e docce, con formule giornaliere, mensili o stagionali.

Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva è disponibile la Sky Box, una camera con terrazza panoramica affacciata sulla piscina, ideale per famiglie o gruppi. La struttura è dotata di bagno, doccia, divani, tavolo, sedie, frigorifero, aria condizionata, televisore, lettini prendisole esterni e ombrellone riservato. È inoltre possibile usufruire di un servizio bar e food dedicato, prenotabile direttamente dalla struttura.

Sono già partite anche le attività di acquagym, pilates e nuoto libero nella piscina semiolimpionica dello SportVillage Bellavia.

Per i più piccoli, da lunedì 22 giugno prenderanno il via i corsi di nuoto, in programma sia al mattino che nel pomeriggio, diretti dagli istruttori Jonny Interlici e Monia.

Lo SportVillage Bellavia offre inoltre la possibilità di soggiornare presso la Casa Vacanze Bellavillage, la nuova struttura ricettiva adiacente al centro sportivo, con pacchetti integrati che consentono di usufruire di tutti i servizi disponibili: tennis, pallavolo, calcetto, basket, piscina e palestra.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0922 437474 oppure 348 7908525.

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