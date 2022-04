Sport paralimpici: Per la Pro Sport Ravanusa esordio nel nuoto

Sabato prossimo a Palermo presso la piscina dello Sport Village, gli atleti della Pro Sport Ravanusa, prenderanno parte alla Coppa Sicilia di Nuoto FISDIR, la manifestazione organizzata dalle ASD Delfini Blu, Il Sottomarino e la Radiosa, sarà valida come 1° tappa della Coppa Sicilia 2022 FISDIR.

La Pro Sport Ravanusa, sarà presente con 6 atleti che sotto la guida del tecnico Vittorio Cavalcanti, gareggeranno sia nello stile libero, sia nel dorso. Per la compagine ravanusana si tratta per la disciplina del nuoto di un esordio, testimonianza che i Centri Di Avviamento allo Sport Paralimpico, che si svolgono a Ravanusa ormai da molti anni, sono un continuo crescendo sia in termini numerici che di qualità. Intanto fervono i preparativi per il raduno della rappresentativa regionale di Calcio Paralimpico che sarà organizzato il prossimo 16 Aprile dalla Pro Sport Ravanusa.