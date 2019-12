Sport Live, Basket – MRinnovabili Agrigento VS Edilnol Biella 84-68 – VIDEO

“Gigante sei l’unico mio amore”, canzona a gran voce la gradinata del PalaMoncada che registra il publico delle grandi occasioni. Ad Agrigento è tornato l’entusiasmo dei tempi della finale playoff con Torino ed il successo netto della MRinnovabili ai danni della capolista Biella (78-72), è la prova che si può tornare a pensare in grande. L’identità di questa Fortitudo si sta facendo via via più matura e solida e, per quanto l’obiettivo primario del club resti la salvezza, con la fase finale di Coppa Italia già archiviata, il traguardo di centrare i playoff è inconsapevolmente più vicino.