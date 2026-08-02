Il Rotary Club di Agrigento per i giovani e l’inclusione sociale

Seconda edizione del progetto “Mare, Sport e Salute”

Giovedì 29 luglio 2026 il Rotary Club di Agrigento ha promosso la seconda edizione del progetto “Mare, Sport e Salute”, coinvolgendo anche quest’anno i giovani soci del Rotaract e dell’Interact.

La manifestazione si è svolta presso il Lido Marinella di Porto Empedocle e ha visto la partecipazione di Karma Sea School, associazione che promuove un’esperienza immersiva nelle attività acquatiche.

Nel corso dell’Open Day, il Rotary Club Agrigento ha donato alla scuola un SUP di grandi dimensioni, che permetterà ai ragazzi di apprendere più facilmente i principali sport acquatici e alle persone con disabilità di vivere il mare da protagoniste. L’attrezzatura entrerà a far parte dei servizi offerti da Karma Sea School, impegnata da tempo nella realizzazione di una spiaggia sempre più accessibile e senza barriere.

L’iniziativa ha coinvolto tre generazioni in attività condivise, svolte all’aria aperta e in totale sicurezza, favorendo l’incontro, la socializzazione e la partecipazione.

«L’obiettivo dell’Open Day – ha dichiarato Angelo Vita, presidente del Rotary Club di Agrigento per l’anno 2026-2027 – è stato innanzitutto quello di promuovere il valore dello sport come strumento di benessere fisico e mentale, incentivando stili di vita salutari e il benessere della persona. Lo sport è cura della persona, resilienza, gioia e socializzazione. Abbiamo voluto inoltre creare un ponte tra le generazioni, promuovendo l’accettazione della diversità, l’inclusione delle persone più fragili e valorizzando la spiaggia come luogo di vita sociale e di service».

Il presidente Vita ha inoltre ringraziato Karma Sea School per la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa, esprimendo riconoscenza anche ai soci del Rotary, del Rotaract e dell’Interact per aver aderito con entusiasmo al progetto e aver partecipato attivamente alle attività e alle lezioni di SUP.

«La collaborazione con realtà come il Rotary è fondamentale per abbattere non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali», ha dichiarato il responsabile del team di Karma Sea School.

Alla giornata hanno preso parte famiglie, rappresentanti delle istituzioni e operatori del terzo settore, confermando il valore sociale di un’iniziativa che mette al centro inclusione, sport e condivisione.

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