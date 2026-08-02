AGRIGENTO – Dopo il grave episodio di violenza avvenuto nella notte a San Leone, culminato con il ferimento di un diciassettenne durante una rissa, i gruppi consiliari di Forza Italia e Forza Azzurri hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco e alla giunta comunale, chiedendo iniziative concrete per rafforzare la sicurezza urbana, prevenire il disagio giovanile e gestire in maniera più efficace la movida.

Nel documento i consiglieri esprimono forte preoccupazione per un episodio che “ha profondamente scosso l’intera comunità agrigentina” e sottolineano come, pur nel rispetto del lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine chiamate ad accertare responsabilità e dinamica dei fatti, sia necessario avviare una riflessione più ampia sulle politiche di prevenzione rivolte ai giovani.

Secondo i firmatari, fatti di tale gravità impongono di rafforzare i percorsi educativi fondati sui valori della legalità, del rispetto, della gentilezza, dell’educazione civica e stradale, oltre che sulla gestione non violenta dei conflitti.

L’interrogazione evidenzia il ruolo di San Leone quale principale luogo di aggregazione giovanile durante la stagione estiva e ricorda che, pur non avendo competenze dirette in materia di ordine pubblico, il Comune può svolgere una funzione determinante nella promozione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione, coordinandosi con Prefettura, forze dell’ordine, Asp, scuole, famiglie, associazioni e Terzo Settore.

Tra le richieste rivolte all’amministrazione comunale vi è quella di sapere se sia già stato avviato un confronto con Prefettura e forze dell’ordine dopo la rissa di San Leone e quali misure si intendano adottare per rafforzare la sicurezza nelle aree della movida, anche attraverso un maggiore coinvolgimento degli esercenti e delle associazioni di categoria.

Forza Italia e Forza Azzurri chiedono inoltre l’istituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza giovanile e sulla movida, con la partecipazione di tutte le istituzioni interessate, comprese le scuole e i rappresentanti delle famiglie, oltre alla predisposizione di un piano comunale dedicato alla gestione della movida estiva che affronti in maniera coordinata aspetti come controlli, mobilità, illuminazione pubblica, videosorveglianza e presidio del territorio.

Particolare attenzione viene dedicata anche all’aspetto educativo. Nell’interrogazione si propone infatti un programma comunale denominato “Educare al Rispetto e alla Gentilezza”, da realizzare in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso incontri con magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, psicologi, pedagogisti, associazioni e testimonial, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani i valori dell’empatia, della responsabilità, del dialogo e della cittadinanza attiva.

I consiglieri chiedono infine se l’amministrazione intenda promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani e alle famiglie sui temi della prevenzione della violenza, del rispetto della persona e della responsabilità sociale.

Nelle conclusioni dell’interrogazione, i gruppi consiliari sottolineano che “la sicurezza dei giovani non può essere affidata esclusivamente all’intervento repressivo successivo al verificarsi di fatti di cronaca così gravi”, ma richiede una rete stabile tra istituzioni, scuola, famiglie, associazioni e volontariato. L’auspicio è che quanto accaduto a San Leone possa trasformarsi in un’occasione di riflessione collettiva, affinché la località balneare torni a essere un luogo di incontro, socialità e crescita nel rispetto della sicurezza e della serenità dell’intera comunità. Leggi anche: Il ragazzo agrigentino accoltellato a San Leone: fermato l’autore

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp