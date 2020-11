Sporcizia nel cortile di Piazza Gallo: Lala in soccorso dei dipendenti comunali

AGRIGENTO. Appena si è insediata nel suo nuovo ufficio in piazza Gallo l’assessore Roberta Lala è stata letteralmente “assalita” dai dipendenti che lamentavano la precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava il cortile interno dello stabile. Quello cioè in cui si affacciano molte finestre dei vari uffici che erano state sigillate per evitare l’ingresso di topi, insetti e olezzo. C’era di tutto: uccelli morti, guano, rifiuti di ogni tipo e persono un gatto vivo che, non si sa come, era finito lì dentro. L’assessore ha fatto presente il problema al dirigente Insalaco e questo ha allertato la ditta che svolge il servizio di pulizia dell’edificio a rimuovere d’urgenza tutti i rifiuti e farlo ritornare in condizioni igienico sanitare civili, come si confà a un ufficio pubblico. L’intervento è stato effettuato e oggi la situazione è ritornata alla normalità. Ecco come si presentava la situazione prima dell’intervento