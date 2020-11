Come scegliere il seggiolino auto per bambini

Se sei alle prese con la scelta del seggiolino auto per bambini, questi sono i parametri da prendere in considerazione.

Il gruppo

Quando ti trovi alle prese con la scelta del seggiolino auto, il primo fattore che devi prendere in considerazione è il cosiddetto gruppo. Se prendi un seggiolino ignorando quale sia il gruppo, probabilmente sbagli. I seggiolini auto sono classificati in diverse categorie in base al peso del bambino. Non tutti i seggiolini sono uguali ma vanno scelti tenendo conto di quanto pesa un figlio. Al gruppo 0 vengono tutti i seggiolini auto indicati per i neonati che pesano meno di 10 kg. Il gruppo 0+ contraddistingue i prodotti pensati per bambini che arrivano a 13 kg di peso. Per i bambini con un peso compreso tra 9 e 18 kilogrammi, ci vuole un seggiolino del gruppo uno. Il gruppo due comprende tutti i seggiolini per bambini con un peso tra i 15 e i 25 kilogrammi. Infine, se e tuo figlio pesa tra i 22 e i 36 kilogrammi, ha bisogno di seggiolino del gruppo tre. Su https://seggioliniauto.org/ trovi i migliori prodotti in circolazione tutti recensiti.

Inoltre, esistono seggiolini multigruppo cioè che fanno parte di più gruppi, permettendo di seguire le diverse fasi di crescita. Questo significa che quando il bimbo cresce, non devi cambiare seggiolino e comprarne uno nuovo ma quello che hai, si trasforma grazie alla rimozione di parte imbottiture.

Il sistema di fissaggio

Altro aspetto fondamentale nella scelta del seggiolino auto, riguarda il sistema di fissaggio. Il seggiolino per bambini scelto in base al metodo con cui lo fissi al tuo veicolo. Fondamentalmente, ci sono due principali sistemi di fissaggio: usare la cintura di sicurezza oppure gli attacchi isofix. Per scoprire se la tua automobile è dotata di questi attacchi per un fissaggio sicuro, veloce e pratico, ti basta controllare sul manuale di istruzioni. Di solito, i modelli più recenti hanno questi sistemi. In questo caso, ricorda di controllare la conformità.

Se la tua automobile non ha gli attacchi, allora scegli un seggiolino che si agganci con la cintura di sicurezza è un sistema universale. Infine, i modelli dotati di piede anti ribaltamento sono ancora più sicuri.

Altri fattori

Oltre al gruppo di cui fa parte il seggiolino e il sistema di fissaggio che utilizza, ci sono anche altri fattori da prendere in considerazione quando ti trovi nel momento della scelta. Per esempio, un buon seggiolino è comodo, garantendo un viaggio tranquillo a tutti i piccoli passeggeri. Imbottiture e cuscinetti devono sempre essere presenti per garantire una seduta confortevole che magari agevoli anche l’addormentamento.

Tutte le parti devono essere facilmente rimovibili e staccabili per aiutarti a pulire il seggiolino che, ovviamente, spesso si sporca. Prendi in considerazione i prodotti che si sfoderano facilmente e permettono lavaggio in lavatrice perché, quando c’è un bambino piccolo, sicuramente non avrai il tempo per lavare a mano. Oggi è estremamente importante ricordare che sono obbligatori anche i dispositivi anti abbandono a bordo, perciò bisogna considerare anche questa voce quando ti trovi alle prese con la scelta del seggiolino auto per bambini.