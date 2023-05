Spiagge e fondali puliti di Legambiente: studenti dell’Esseneto “a lavoro” a Maddalusa

“Chi ama la spiaggia, la tratta con i guanti”: è questo il motto dell’edizione 2023 dell’iniziativa spiagge e fondali puliti. Anche quest’anno Legambiente torna sulle spiagge, dal 12 al 14 maggio, con la campagna volta a ripulire le coste dai rifiuti che inquinano i mari. Ad Agrigento il Circolo Rabat , in coordinamento con le Riserve Naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant’Angelo Muxaro gestite da Legambiente Sicilia, ha scelto la spiaggia di Maddalusa. La pulizia ha coinvolto gli alunni delle prime classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Esseneto di Agrigento. I partecipanti, questa mattina, 12 maggio, hanno avuto modo di osservare gli habitat costieri e le minacce rappresentate dai rifiuti spiaggiati. L’iniziativa di oggi si è svolta con il supporto di Very Mobile. Gli studenti, accompagnati da alcuni docenti, si sono recati nella foce del fiume Maddalusa per aiutare i volontari a rendere più vivibili gli ambienti marini. Una forte presa di coscienza ecologica che ha avuto anche un peso: 400 Kg di rifiuti raccolti dagli alunni in una sola mattinata.