Iniziano i playoff. La Fortitudo Agrigento fa sul serio e decide di affrontare la Vanoli Cremona, una delle favorite per la vittoria del campionato, con il massimo delle possibilità a propria disposizione. La Vanoli è una delle due sole squadre che è riuscita nell’impresa di vincere al Palamoncada ma era ottobre e tante cose sono cambiate da allora. Oggi, complice l’infortunio di Daeshon Francis alla caviglia, è arrivato un rinforzo importante come quello di Matteo Imbrò, come ala e come play, ottimo anche in fase difensiva. Per Imbrò è la prima volta con la maglia della Fortitudo Agrigento ma è nato a Porto Empedocle e quindi per lui è un ritorno a casa. Ritorno al Palamoncada anche per l’ex Jalen Cannon, incisivo nelle due gare di campionato dove ha affrontato Agrigento.

I playoff si giocheranno al meglio di 5 gare e sono divisi per tabelloni: oro e argento. Per la Fortitudo arriva il tabellone Oro e Gara 1 si giocherà domani alle 20:30 al Palaradi di Cremona, Gara 2 il 15 Maggio alle ore 20 al Palaradi e poi il 19 si torna al Palamoncada per Gara 3 alle 20:30. Pronto e carico coach Cagnardi alla vigilia del match: “Siamo arrivati ai playoff da underdog e tali ci sentiamo, la squadra non vede l’ora di confrontarsi contro la Vanoli Cremona, una delle squadre più attrezzate della Lega2 che arriva a questa fase finale dopo una stagione solida e costante, forte di un roster di primo livello e di un’organizzazione tecnica frutto del lavoro di Demis Cavina che si riconferma, senza peraltro ce ne fosse bisogno un Coach Top per la categoria.

Tutte cose che sapevamo già e che non ci faranno perdere le caratteristiche che ci hanno accompagnato per tutta la stagione.