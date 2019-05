Spiagge e fondali puliti 2019. Gli appuntamenti in Sicilia

Ad Agrigento le attività di Spiagge e Fondali Puliti organizzate dal Circolo Rabat saranno distribuite su più giornate. Le pulizie simboliche interesseranno le spiagge del litorale conosciuto come “Le Dune di San Leone” e coinvolgeranno le classi degli istituti comprensivi Esseneto e Agrigento Centro che, durante l’anno scolastico, hanno svolto un apposito progetto di educazione ambientale avente ad oggetto proprio il mare, condotto dagli educatori delle riserve naturali “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” e “Macalube di Aragona” gestite da Legambiente Sicilia.

A tutti i giovanissimi partecipanti sarà fatto dono di una borraccia in alluminio per promuovere stili di vita sempre più Plastic Free.

23 maggio

Circolo Legambiente del Longano Aps – Capitaneria di Porto di Milazzo – Studenti Medi- Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto Ass. Pubblica Istruzione – Istituti Scolastici di Barcellona Pozzo di Gotto – Canditfrucht, ore 9 :00 Piazza delle Ancore Calderà Barcellona Pozzo di Gotto

23 maggio

Il circolo Legambiente dei Peloritani organizza l’iniziativa sul lungomare Paradiso, in corrispondenza della fontana pubblica, a partire dalle ore 9.00, con la scuola Pietro Donato e l’Auser.

25 maggio

Il circolo Nebrodi “Tiziano Granata”, comune di Capo d’Orlando (ME), organizza l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti il 25 maggio alle ore 9.00 presso la spiaggia Capo d’Orlando. L’iniziativa comporterà la pulizia di un tratto di spiaggia dai rifiuti, ad opera dei volontari del circolo e contemporaneamente si farà opera di informazione e sensibilizzazione ambientale in merito alle varie forme di inquinamento marino, soprattutto causato dai rifiuti plastici, avvalendosi degli esperti ambientali del circolo.

25 maggio

Il circolo Marsala-Petrosino, organizza l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti alle ore 10.00 presso Stagnone di Marsala. L’iniziativa prevede la Raccolta dei rifiuti lungo le rive della laguna dello Stagnone.

25 maggio

Il circolo Legambiente Bagheria e dintorni organizza Spiagge e Fondali puliti alla spiaggia La Plaja di Aspra Bagheria. Appuntamento alle ore 9.00

26 maggio

Il circolo Legambiente Mesogeo, comune di Palermo (PA), organizza l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti il 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la spiaggia di Vergine Maria ed il lungomare di Barcarello. L’iniziativa prevede la pulizia delle due spiagge più importanti della settima circoscrizione di Palermo, con il coinvolgimento di famiglie e associazioni di volontari delle due borgate di Palermo

26 maggio

Circolo Legambiente Palermo. Ritrovo ore 14:45 in Via Messina Marine 68 per poi recarsi alla spiaggia alle spalle dello Stand Florio. Inizio pulizia ore 15.00. Con i volontari di Legambiente gli amici di Azzizzart e Marevivo

26 maggio

Il circolo Legambiente Agira, organizza l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti alle ore 10.00 presso lago Pozzillo. L’iniziativa prevede la pulizia delle sponde del lago Pozzillo (lago fiume Salso).

26 maggio

Il circolo Legambiente Il Carrubbo organizza la pulizia della spiaggia di Branco Piccolo nel territorio di Ragusa per poi fare un trekking lungo la costa allo scopo di fare il punto sullo stato dei luoghi, in un contesto naturalistico di grande pregio ambientale, ma interessato da brutture che vale la pena far conoscere, per sensibilizzare. Appuntamento alle ore 9.30 al parcheggio Branco Piccolo.

26 maggio

Il circolo Legambiente Timpa Ddieri Melilli e l’associazione Amici del viale dei Fiori organizzano la pulizia della spiaggia di Agnone Bagni, una frazione del Comune di Augusta. Appuntamento ore 9.30 in spiaggia al Viale dei Fiori.

9 giugno

Il circolo Piazzambiente, nel comune di Piazza Armerina (EN), organizza l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti alle ore 9.00 presso Marina di Butera. L’iniziativa prevede di sensibilizzare i frequentatori della spiaggia Marina di Butera, che è situata a circa 50 km dalla città, con azioni concrete.

Spiagge e fondali puliti rientra nella campagna Sicilia Munnizza Free.

