Auropee 2019, dibattito ad Agrigento per animare la campagna elettorale

Si è svolto domenica il dibattito sulle elezioni europee 2019 ad Agrigento, un appuntamento fortemente voluto per stimolare il confronto tra i vari partiti che si contendono gli scranni più importanti del parlamento che si andrà ad insediare a Strasburgo dopo le consultazioni del 26 maggio prossimo.

Ad intervenire presso il Caffè Letterario di piazzale Caos, sono stati Leo Ciaccio (PD), Antonella Corrado (M5S), Elia Torrisi (+Europa), Angelo Attaguile (Lega), Anna Bonforte (La Sinistra), Giuseppe Cuschera (Europa Verde).

Dopo l’introduzione di Veronica Vella, una delle promotrici dell’evento, si è svolto il dibattito vero e proprio moderato dal direttore Mauro Indelicato.

L’incontro è stato promosso dall’associazione culturale Il Cerchio, dalle testate InfoAgrigento.it e ScrivoLibero, con il patrocinio dei Laici Comboniani, del circolo Rabat di Legambiente e dell’Arci di Agrigento. Il confronto ha avuto come obiettivo quello di creare le condizioni per tenere in vita una campagna elettorale più vicina possibile ai cittadini ed agli elettori. Come prevedibile, non sono mancati momenti di confronto serrato sia tra i candidati che tra i rappresentanti politici ed il pubblico presente, ma tutto si è sempre svolto nel massimo ordine e nel rispetto dell’importanza della tornata elettorale di cui si discuteva.

Mancano oramai meno di sette giorni al voto, da sabato scatterà il silenzio elettorale poi la parola passerà definitivamente agli elettori.