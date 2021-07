Spettacoli: cominciate visite teatralizzate valle templi

Sono ritornate le visite teatralizzate all’alba nella valle dei templi di Agrigento, e stamattina, come riporta l’Ansa, piu’ di 400 spettatori sono entrati nella Valle seguendo un archeologo che ha raccontato l’antica Akragas. I templi sono pian piano diventati piu’ nitidi, flessuosi, avvicinandosi all’aurora, sono affiorate anche le tredici sculture monumentali di Gianfranco Meggiato allestite lungo il percorso e inserite nella mostra che si inaugurera’ martedi’ al tramonto. Il 31 luglio – e in replica l’1, il 7 e l’8, il 27 e il 28 agosto – tocchera’ poi all’Iliade interpretata da Sebastiano Lo Monaco, sotto il tempio della Concordia; il 15, 25 e 29 agosto ecco … E non temere il domani di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe con gli attori della Fondazione Teatro Luigi Pirandello.