Akragas, riconfermato il difensore Alfonso Cipolla

Riconfermato per il terzo anno il forte difensore centrale Alfonso Cipolla.

Atleta di grande esperienza e personalità,

dotato di buona tecnica, forte fisicamente, abile palla al piede e nell’impostare l’azione dalla difesa, può giocare all’occorrenza come terzino.

Alfonso Cipolla ha meritato la riconferma del sodalizio con l’Akragas dopo le positive due stagioni dove ha dimostrato tutto il suo valore e l’attaccamento alla maglia biancazzurra. Sarà ancora una volta il punto di riferimento del reparto difensivo dove la sua esperienza e i suoi consigli saranno utili per i giovani della prima squadra.