Spettacolare incendio in via Manzoni: auto prende fuoco, paura tra i passanti

Momenti di grande apprensione in via Manzoni, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme dopo quella che, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sarebbe stata un’esplosione.

La scena, resa ancora più impressionante dalla violenza del rogo, ha ricordato a molti passanti le spettacolari sequenze di un film di Spider-Man. In realtà, però, si è trattato di un episodio reale che ha richiamato l’attenzione di numerose persone.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.

Ecco le immagini del rogo.

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