Tempo instabile e temporali all’inizio di questa settimana, fino a mercoledì, e poi le temperature torneranno a salire. spinte ancora una volta dall’anticiclone africano. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 28 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, sulla Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata, sempre per la giornata di domani, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Sicilia.

A partire dalla giornata di giovedì tornerà il caldo con il rinforzo dell’anticiclone africano che determinerà tempo stabile e generalmente soleggiato su tutta la Sicilia fino alla fine della settimana, con temperature in aumento e punte anche di 37°C sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste. In particolare, venerdì ad Agrigento sono previste massime di 33/34°C.

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