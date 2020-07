Spese rappresentanza erano lecite, assolti dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti di Sicilia, in Appello, ha assolto l’ex presidente della Provincia Eugenio D’Orsi, e i funzionari Ignazio Gennaro e Giuseppina Micciché, accusati di aver provocato un danno erariale all’ente, nell’ambito della nota vicenda da tempo definita in sede penale, riguardante una serie di spese di rappresentanza.

Spese (pranzi, cene, merende, ospitalità in alcuni alberghi, l’acquisto di regali come le penne MontBlanc) sostenute da D’Orsi e autorizzate dagli uffici diretti all’epoca dei fatti da Gennaro e Micciché, che sono state riconosciute, come lecite dal giudice penale, e adesso esclude la sussistenza di danni ingiustamente arrecati alla Provincia.

D’Orsi, Gennaro e Miccichè, pertanto, sono stati assolti.