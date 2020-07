Coronavirus, ha partorito un bimbo donna risultata positiva

Sottoposta al test era risultata positiva al Covid19. Adesso ha partorito un bambino, con intervento cesareo, al reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Cervello” di Palermo.

La donna di 33 anni, di nazionalità marocchina, da tempo residente a Palermo era rientrata nei giorni scorsi, dal suo Paese d’origine.

E’ andata al pronto soccorso ostetrico dell’ospedale di Partinico. Da lì è stata trasferita a bordo di un’ambulanza all’ospedale “Ingrassia” di Palermo, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Sottoposta, come avviene per tutti i degenti, al tampone la donna è risultata positiva. Madre e neonato in buone condizioni.