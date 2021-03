Spazzatura all’ospedale di Agrigento, Legambiente: “è intollerabile”

I cumuli di spazzatura Sono ancora lì , tra la camera mortuaria e il pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. ” Nonostante lo scandalo che hanno provocato le immagini e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica- interviene Daniele Gucciardo di Legambiente Agrigento- la spazzatura è ancora lì. E’ intollerabile che nell’Ospedale di Agrigento non sia stata ancora avviata seriamente la raccolta differenziata dei rifiuti, formalmente ci sono i cassonetti ad essa dedicati ma di fatto la gran parte dei rifiuti va ad alimentare quotidianamente questi famigerati cumuli. Considerato che è stata siglata una convenzione tra ASP e Comune di Agrigento “per regolare il traffico e la sosta dei veicoli nell’area dell’Ospedale e per sanzionare i comportamenti non conformi al buon senso civico”, è assolutamente necessario che la polizia municipale adotti tutte le azioni di controllo, vigilanza e repressione nei confronti di chi continua a far depositare i rifiuti al di fuori dei cassonetti e comunque in modo difforme dalle regole della R.D. Il perdurare di questa situazione è segnale di totale inefficienza – per questo aspetto – nella gestione della struttura sanitaria perché tutto ciò non può essere frutto di “errori” commessi del personale addetto alle pulizie.”