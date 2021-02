Spazzatrice-lavastrade a lavoro in via Callicratide e Manzoni

Martedì due marzo e mercoledì tre la via Callicratide e la via Manzoni saranno interessate dal passaggio della spazzatrice-lavastrade. Per questo l’assessore all’ambiente, Aurelio Trupia, chiede la collaborazione dei residenti per consentire un efficace passaggio dell’automezzo. In particolare giorno due bisogna lasciare libera da auto in sosta la corsia di destra e il successivo giorno tre la corsia di sinistra, dalle 8 del mattino e fino alla fine del servizio. Un piccolo sacrificio per potere avere la strada in cui si vive spazzata e lavata. “Purtroppo – dicono dal comune- chi non terrà conto di questa richiesta incorrerà nella rimozione forzata del proprio automezzo, con tutte le conseguenze che ne conseguono. Speriamo non si debba arrivare a tanto.”