La missione di padre Saverio in un libro: il ricavato in beneficenza ad Ismani

Si chiama “Ismani l’Africa nel cuore” il libro scritto da padre Saverio Caranzaro, arciprete emerito di Menfi. Non solo un titolo: padre Saverio Ismani ce l’ha impressa nel cuore. Ha trascorso 10 anni in quel posto della Tanzania: un grande lavoro missionario che ha voluto mettere nero su bianco durante il lockdown dell’aprile scorso. Il libro è stato distribuito in tutte le edicole e si può trovare , ad Agrigento, nella cartoleria “mille idee” del villaggio Peruzzo, nelle librerie “De Leo” e “ il mercante dei libri” . Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, proprio ad Ismani.“Vorrei realizzare la mia ultima opera ad Ismani, la Casa del Parroco, con gli uffici-dice don Saverio- e ultimare la chiesa. Fin quando non sarà ultimata la chiesa non potrà arrivare un parroco e la comunità sembra un gregge senza pastore. C’è necessità e urgenza di un pastore. Spero che con il ricavato e con la divina Provvidenza , che saprà inspirare le anime buone, si possa costruire la casa del padre e ultimare la chiesa”.