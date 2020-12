Spataro (Onda): In via Fosse Ardeatine c’è un rifugio per cani da attenzionare

AGRIGENTO. “La gente è esasperata ed invoca interventi da parte delle autorità competenti”. Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, facendosi interprete delle lamentele, torna a sollevare il caso che riguarda la presenza di una struttura dove trovano ricovero dei cani. Siamo in via Fosse Ardeatine, nei pressi della rotonda che conduce nelle frazioni di Villaseta e Monserrato. “Ormai con frequenza costante – afferma – ricevo segnalazioni di cittadini infastiditi e non più disposti a convivere con il disagio prodotto dalla presenza degli animali. Problema che ovviamente assume una dimensione di forte criticità soprattutto nel lungo periodo della stagione estiva, determinando un drastico abbassamento del livello della loro qualità della vita. Di fronte ad una richiesta di aiuto, le istituzioni hanno il dovere di intervenire. Cosa che io avevo già fatto con la precedente Amministrazione, sollecitando anche l’Asp. Ma nulla è accaduto. Adesso, con più forza, rilancio la questione. La gente, tramite il sottoscritto, – conclude Spataro – invita il sindaco e l’Azienda sanitaria provinciale a fare le opportune verifiche, affinché sia accertata la compatibilità dei luoghi e il rispetto di tutte le normative in materia”.