Fondazione e Consiglio, Spataro (FdI) precisa: «Nessun asse con il sindaco, dialogo solo sui provvedimenti utili»

Il consigliere di Fratelli d’Italia contatta la redazione dopo l’articolo sul suo intervento in Aula: «Non esiste alcuna interlocuzione con il sindaco. Disponibili a realizzare cose utili alla città, ma no ad alleanze innaturali solo per la poltrona».

AGRIGENTO – «Non esiste alcuna interlocuzione con l’attuale sindaco, di qualsiasi natura». Pasquale Spataro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha contattato la redazione di AgrigentoOggi per precisare il significato del suo intervento nel Consiglio comunale di venerdì scorso, dopo la lettura politica proposta dal nostro giornale.

Spataro mette innanzitutto un punto fermo sul rapporto con il sindaco Michele Sodano: «In ordine all’articolo apparso stamattina sul mio intervento in Consiglio comunale di venerdì scorso, vi segnalo che non esiste alcuna interlocuzione con l’attuale sindaco, di qualsiasi natura».

La disponibilità manifestata in Aula, precisa l’esponente di FdI, riguarda esclusivamente i provvedimenti ritenuti utili per Agrigento e non possibili nuovi equilibri politici. «Noi siamo disponibili a realizzare cose nell’interesse della città, ma no ad alleanze innaturali solo per la poltrona», sottolinea Spataro.

Una precisazione che arriva proprio mentre il dibattito politico si concentra sui rapporti tra l’amministrazione Sodano e un Consiglio comunale nel quale il centrodestra dispone di numeri importanti. Lo stesso sindaco, nelle ultime ore, ha voluto tracciare un confine analogo, distinguendo la disponibilità al confronto istituzionale da qualsiasi ipotesi di «intesa o apparentamento politico» con i partiti del centrodestra.

Spataro definisce il suo intervento una «specificazione e smentita» rispetto all’articolo pubblicato in mattinata. Una posizione che AgrigentoOggi registra integralmente. Nel precedente articolo, tuttavia, non si dava notizia dell’esistenza di trattative, accordi o interlocuzioni tra Spataro e il sindaco, ma si proponeva una lettura politica delle parole pronunciate dal consigliere in Aula e della disponibilità manifestata a collaborare sui temi riguardanti la città.

La precisazione di Spataro contribuisce comunque a rendere ancora più netto il quadro: confronto sui provvedimenti sì, alleanze politiche con Sodano no. Almeno questa, oggi, è la posizione espressa da Fratelli d’Italia attraverso uno dei suoi rappresentanti in Consiglio comunale.

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