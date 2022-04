Sparisce un prezioso cavallo di razza: è stato rubato

Ignoti ladri, dopo avere forzato il cancello di una proprietà privata, si sono intrufolati nella stalla, e hanno portato via un cavallo. Un esemplare maschio di tre anni, regolarmente registrato all’anagrafe equina. E’ accaduto in contrada “Fanara”, in territorio di Racalmuto.

A presentarsi ai carabinieri della Stazione cittadina per formalizzare la denuncia di furto, è stato il proprietario: un pensionato settantacinquenne di Grotte. L’anziano ha riferito ai militari dell’Arma che il cavallo è stato portato via nelle ore notturne.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini, per provare a ritrovare il cavallo, e ad identificare gli autori del furto.