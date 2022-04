Scippato del borsello in pieno centro: “caccia” al bandito

Scippato del borsello mentre, all’ora di pranzo, in pieno centro cittadino, stava percorrendo la via Vittorio Emanuele, a Canicattì. E’ accaduto venerdì ad un libero professionista quarantunenne domiciliato a Delia, di fatto residente nella città dell’uva Italia. Ad entrare in azione è stato un malvivente solitario a piedi. Con una mossa fulminea gli ha scippato il borsello dalle mani, per poi allontanarsi velocemente dalla zona, facendo perdere ogni traccia.

L’accessorio conteneva 450 euro in contanti, e un telefono cellulare. Il danno non è coperto da nessuna assicurazione.

Il quarantunenne ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri di Canicattì. I militari dell’Arma dopo avere raccolto il racconto dell’uomo hanno subito avviato l’attività investigativa. Come primo passaggio, appare scontato ormai, hanno già verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza collocate proprio lungo la via Vittorio Emanuele.