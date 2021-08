Spari in un bar a Favara: ucciso ex presidente del Consiglio Comunale. Poco dopo le 18,30 è stato freddato Salvatore Lupo, 45 anni, ex presidente consiglio Comunale di Favara.

Lupo, imprenditore nel settore delle residenze per anziani è stato freddato mentre si trovava all’interno di un bar di via IV Novembre. L’uomo sarebbe stato raggiunto da due colpi di pistola. Sul posto (GUARDA IL VIDEO) i carabinieri della locale tenenza che si stanno occupando di ricostruire le dinamiche di quanto accaduto nel giorno di Ferragosto, i due magistrati Paola Vetro e Maria Barbara Cifalino’

Ferragosto di sangue dunque. nella cittadina in provincia di Agrigento, chiamata alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale a novembre prossimo.

Lupo era un personaggio parecchio conosciuto e sarebbe stato freddato e in passato era finito sotto inchiesta per una brutta storia di estorsione ai danni di alcuni suoi dipendenti. Secondo la ricostruzione accusatoria avrebbe assunto, insieme ad altri, i dipendenti della cooperativa sociale imponendogli una retribuzione non adeguata, o comunque inferiore, alle prestazioni lavorative obbligandoli in seguito ad aprire conti correnti e consegnare pin e bancomat in modo da consentire l’accredito dell’intera somma e provvedere poi al prelevamento del denaro contante. L’inchiesta è una costola del blitz “Catene Spezzate” – eseguito nel 2015 – che lo scorso maggio ha portato al rinvio a giudizio di otto persone per maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti di alcuni disabili ospiti della cooperativa. Tutte accuse che Lupo aveva respinto.

Articolo in aggiornamento