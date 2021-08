Favara: omicidio Lupo, ha sparato un killer a volto scoperto (VIDEO)

Gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni che potrebbero avere visto il killer, sembra a volto scoperto, che oggi pomeriggio ha ucciso, in un bar di Favara, l’ex Presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo. L’uomo, un imprenditore nel settore delle residenze per anziani, nel 2017 finì in manette insieme con la moglie, nell’ambito dell’operazione “Stipendi spezzati” ma ha respinto le accuse. Il politico, che è un noto imprenditore, è stato raggiunto da due colpi di pistola mentre si trovava in via IV Novembre, all’interno di un bar.

A uccidere l’ex presidente del consiglio comunale di Favara, Salvatore Lupo, 45 anni, con due colpi di pistola, sarebbe stato un solo killer a volto scoperto. Sono i primi particolari che emergono dell’omicidio dell’imprenditore, freddato con due colpi di pistola in un bar di via IV novembre. Lupo e’ stato ucciso davanti alla porta del bagno dal quale era appena uscito. Alla scena avrebbe assistito il barista, adesso sotto shock, principale testimone dell’accaduto.