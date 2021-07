Spari contro barcone migranti, presentata denuncia

L’Ong tedesca Sea-Watch ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento, sugli spari e speronamento da parte di una motovedetta libica (donata dall’Italia) contro un barcone carico di migranti, poi arrivato a Lampedusa. La guardia costiera libica ha aperto un’inchiesta interna per far luce sul caso.

Adesso il procuratore capo Luigi Patronaggio, dovrà verificare la giurisdizione per stabilire se potrà o meno procedere. Nel frattempo una nuova strage nel Mediterraneo: in 43 sono annegati al largo delle coste della Tunisia, mentre stavano provando a raggiungere le coste siciliane. Quattordici cadaveri sono stati invece trovati sulla spiaggia di Zawia, in Libia.