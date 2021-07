Giù dalla banchina del molo, auto finisce in mare

Ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, ed è finito in bilico, toccando le acque del mare. E’ accaduto ieri mattina a Linosa. Il protagonista è un pensionato ottantaseienne di Milano, in questo periodo, in vacanza sulla più piccola delle Pelagie.

Sul posto sono intervenuti il sanitario della Guardia medica, e i carabinieri della Stazione di Linosa. L’anziano per fortuna non ha riportato ferite, anche se la paura è stata tanta, soprattutto di finire in fondo al mare.

I militari dell’Arma hanno accertato, che il pensionato ottantaseienne, ha effettuato una manovra azzardata, e gli hanno ritirato la patente di guida.