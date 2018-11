Sparatoria nel centro di Agrigento: polizia ha identificato e denunciato un 35enne

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno identificato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica il presunto autore dell’attentato intimidatorio messo a segno in via Gioeni. A riportare la notizia è il Gds: Gli agenti sospettano di un trentacinquenne. Le perquisizioni, realizzate durante la notte, «hanno consentito di raccogliere rilevanti elementi indiziari suo carico» – ha scritto, ieri, la Questura di Agrigento – . Proprio «nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute varie armi legalmente detenute dal trentacinquenne agrigentino che saranno sottoposte agli accertamenti balistici per stabilire la compatibilità con i bossoli rinvenuti sull’asfalto dagli agenti della Mobile e della Scientifica». . Nella notte fra giovedì e venerdì, nel centro urbano di Agrigento: in via Gioeni appunto, sono stati esplosi tre colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. Due hanno centrato il portone dell’abitazione un terzo è stato, invece, esploso in direzione della camera da letto. «Bersaglio» dell’intimidazione, un quarantenne agrigentino. Un uomo che è, da poco tempo, tornato libero dopo aver scontato – in regime di detenzione domiciliare – un cumulo di condanne definitive. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i poliziotti della sezione «Volanti», quelli della Squadra Mobile e gli esperti della Scientifica. Nel giro di poche ore, la svolta: il presunto autore è stato identificato e denunciato alla Procura. Il trentacinquenne è stato iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di tentato omicidio, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma da f u o co.

