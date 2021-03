Spaghetti con mandorle, basilico, speak, Philadelphia, pistacchio

Di Antonio Dicarlo:

NGREDIENTI per 4 persone:

350 gr. spaghetti

100 gr. di speak

1 mazzetto di basilico

30 gr.di mandorle sbucciate

100 gr. philadelphia ,

Olio evo sale peperoncino q.b

1spicchio d’aglio

10 gr.di pistacchio di Raffadali macinato

50gr.di parigiano procedimento:

lavate e asciugate le foglie di basilico,

frullare al mixer , il basilico, l’aglio,il parmigiano, 2cucchiai di olio evo,le mandorle, in una padella fate rosolare lo speack tagliato a cubettini con un po di aglio tritato e un po di peperoncino,

lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolate e saltate in padella con lo speack il pesto di basilico e mandorle mantecate con la philadephia,una manciata di parmigiano , servire con un filo d’olio evo,una fogliolina di basilico e una spolveratina di pistacchio di Raffadali tritato.