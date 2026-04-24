Grande successo per lo “Spaghetti Bridge Competition” che si è svolto presso la sede dell’I.T. “Brunelleschi”. Premiati i futuri geometri alla presenza del Collegio dei Geometri.

Una mattinata dove la tecnica ha incontrato l’ingegno, trasformando della semplice pasta in complesse opere di ingegneria. Si è svolta oggi, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Gallo-L.Sciascia”, la fase conclusiva del progetto “Spaghetti Bridge”, un’iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti del corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) del plesso “Brunelleschi”.

L’evento è stato aperto dai saluti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giovanna Pisano che, assieme al Prof. C. Montante, ha sottolineato il valore della didattica laboratoriale come ponte verso il mondo del lavoro. Sotto la guida attenta e appassionata dei docenti del corso — i professori G. Callea, C. Carlino, V. Maniglia, G. Terrasi, G. Terrazzino e A. Vitello — gli studenti hanno realizzato modellini di ponti utilizzando esclusivamente spaghetti e colla a caldo, mettendo alla prova la statica attraverso la geometria delle strutture.

L’incontro con le istituzioni professionali

A dare ulteriore prestigio alla giornata è stata la partecipazione dei vertici del Collegio dei Geometri della provincia di Agrigento. Sono intervenuti il Vice Presidente del Collegio, Geom. Angelo Todaro, e il Consigliere Geom. Nazareno Di Caro, i quali hanno premiato gli studenti e offerto una testimonianza fondamentale sulle sfide e sulle prospettive della professione nel territorio agrigentino.

Il podio della creatività

La giuria ha valutato i lavori basandosi sulla precisione costruttiva e sulla stabilità strutturale, premiando i seguenti gruppi:

Primo Classificato: Il gruppo “Siamo fuori dal tunnel” (Progetto n. 1), composto dagli alunni Filippo Di Trapani, Davide Pisano, Gabriele Graceffa, Giuseppe Fragapane ed Emmanuel Graceffa. Secondo Classificato: Il gruppo “The Sorveyors” (Progetto n. 2), con Gabriele Sanfilippo, Francesco Mangione, Angelo Minnella, Christian Tripi e Laura Casciaro. Terzo Classificato: L’“Aura Team” (Progetto n. 3), formato da Carlo Zarbo, Alessio Cavaleri e Angelo Speziale.

Un ponte verso il futuro

La competizione non è stata solo una sfida tecnica, ma un’importante occasione di orientamento. “Vedere questi giovani applicare concetti complessi di fisica e architettura con tale passione è la prova che la nostra scuola sa innovare”, è stato il commento della Dirigente Scolastica.

Per gli studenti del plesso Brunelleschi, il percorso verso la professione oggi ha “attraversato” un ponte fatto di pasta, ma con basi solidissime di conoscenza e competenza.

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