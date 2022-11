Deve scontare 8 mesi e 28 giorni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato un bracciante agricolo, di Menfi, quarantottenne. Il reato è stato commesso a Menfi nel 2018. L’uomo, dopo le formalità di rito della notifica del provvedimento, è stato posto ai domiciliari per scontare la pena.