Rapinato negozio di kebab: misero il bottino appena 50 euro

Tre banditi, a volto scoperto e armati di coltelli, hanno rapinato il negozio Kebab di via Pirandello, nel centro storico di Agrigento. Sono entrati in azione verso le 19 di giovedì, e dopo avere minacciato il titolare dell’attività, si sono fatti consegnare quanto l’uomo aveva in cassa: appena 50 euro. Arraffato il misero bottino denaro, i delinquenti si sono dileguati.

Lo stesso esercente ha lanciato l’allarme al 112, e in via Pirandello sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell’Arma hanno raccolto il racconto della vittima, eh hanno setacciato l’intera area, ma dei tre malviventi nessuna traccia. E’ stata avvisata, naturalmente la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo contro ignoti.

I carabinieri avrebbero già verificato, in quel punto, e nelle strade vicine, la presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Filmati delle telecamere che potrebbero aiutarli nell’attività investigativa, per provare ad identificare i tre balordi.