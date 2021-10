Spaccio di droga, due arresti

Due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. I particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. Presente il capo delle Volanti Manual Montana.

A Porto Empedocle in contrada “Ciuccafa” arrestato un 45enne, del posto, trovato in possesso di 7 piante di marijuana, e vario materiale per il confezionamento della droga.

In contrada “Maddalusa” le manette sono scattate per un 36enne di Raffadali, bloccato con oltre dieci grammi di cocaina. Infine al Villaggio Mosè gli agenti hanno ritirato le armi ad un ultraottantenne di Agrigento, che ieri notte, dopo una lite aveva “cacciato” di casa la mogli. Si tratta di 2 fucili e una pistola.