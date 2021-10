Codacons, Di Rosa: “Ad Agrigento cimiteri ancora chiusi, chi risarcisce le attività”

“Agrigento è l’ unico comune della provincia dove anche oggi e da 3 giorni per ordinanza del sindaco anche i cimiteri rimangono chiusi”. Così interviene il vice presidente del codacons, Giuseppe Di Rosa che continua: “Non critico chi previene, critico chi invece di amministrare fa altro. Tutte le attività di vendita di fiori al cimitero da tre giorni possono buttare la merce, chi li ripaga di tutto ciò? Chi risarcisce il danno arrecato per la chiusura delle attività con giornate assolate e primaverili? Un vero sindaco che vuole amministrare, emana una ordinanza e scrive che “ la mattina il dirigente della protezione civile valuterà le operazioni da attivare onde prevenire disagi e danni gravi…” , non chiude tutto e distrugge una economia già in sofferenza”.