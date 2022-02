Spaccio di droga, condannato e arrestato

Deve scontare 1 anno e 11 mesi poiché condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In esecuzione di un provvedimento del Tribunale che i carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un tunisino, domiciliato a Ribera, che era rimasto coinvolto prima e condannato poi, appunto, in un’inchiesta per spaccio di droga. Un’inchiesta, sempre sviluppata dai militari dell’Arma nel 2019. I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento, e poi l’immigrato è stato accompagnato nella sua abitazione, dove dovrà restare in regime di detenzione domiciliare, per scontare la pena.