In visita alla Scala dei Turchi lascia il portafogli in auto: rubati 1.500 euro

In vacanza assieme alla famiglia, in provincia di Agrigento e, con un’auto Ford Puma presa a noleggio, si ferma qualche giorno, nei pressi della Scala dei Turchi di Realmonte. Durante un’escursione ha lasciato all’interno dell’abitacolo della vettura ha lasciato il suo portafogli. Qualcuno se ne è accorto, ha forzato e danneggiato la portiera, ed ha arraffato il portafogli, dove c’erano ben 1.500 euro. La scoperta al momento di riprendere la macchina. Il turista ha denunciato, a carico di ignoti, il furto aggravato dal danneggiamento ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno raccolto il racconto dell’uomo, ed hanno subito, avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.