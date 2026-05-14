E’ stato ritenuto responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La polizia ha arrestato un disoccupato quarantaquattrenne, senza fissa dimora, di fatto residente a Camastra. Data esecuzione ad un provvedimento dell’ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’uomo deve scontare tre anni, tre mesi e 20 giorni di reclusione. Nel momento della notifica dell’ordine di carcerazione il 44enne è stato trovato in possesso di crack e cocaina. Così come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stato accompagnato alla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

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