Spaccio di cocaina tra Agrigento e Favara, gli arrestati sono due. Una terza persona denunciata

Sono due i soggetti arrestati e un terzo denunciato, a Favara, per spaccio di cocaina, destinata ai consumatori di Agrigento e Favara. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza favarese. Il primo arresto riguarda il 27enne R.S., favarese, incensurato mentre si stava recando in uno dei locali della movida. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, pronta per lo spaccio.

In casa del giovane trovati sostanze da taglio della coca e vario materiale per il confezionamento delle dosi. L’arresto è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento. Nell’ambito di un altro controllo arrestato un 47enne, anche lui favarese, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina. Nell’ambito della stessa attività denunciato un giovane, che si trovava in sua compagnia. Convalidato anche l’arresto del quarantasettenne.